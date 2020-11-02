انخفاض اسعار النفط عالميا بنسبة تزيد على 3% اليوم الاثنين

انخفضت أسعار النفط صباح اليوم أكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات ،اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأوروبا والولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.19 بالمائة إلى 32.565 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.56 بالمائة إلى 36.13 دولار للبرميل.

وكان النفط قد قلص خسائره في اكتوبر الماضي بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين الى جانب ارتفاع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته.

وتعيد بعض الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة، في محاولة لكبح معدلات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.