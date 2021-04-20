انخفاص اسعار الذهب اليوم الثلاثاء بسبب ضعف الدولار الامريكي

المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب ،يوم الثلاثاء ،بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأمريكية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأميركي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1768.01 دولارا للأونصة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش بعدما سجل 1789.77 دولارا يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير شباط.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1769 دولارا للأونصة.

هذا وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.6% بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3% إلى 25.88 دولار للأونصة، في حين فقد البلاديوم 0.3% إلى 2803.69 دولارا واستقر البلاتين عند 1205.20 دولارا.