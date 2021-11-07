 “انت أختياري” تعيد إيهاب توفيق للرومانسية (فيديو)

المستقلة/- بعد ترقب وإنتظار، طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث أغنيات النجم المصري ايهاب توفيق، فيديو كليب أغنية “انت اختياري” حصرياً عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.

وشكلت أغنية “انت اختياري” عودة ايهاب توفيق للون الغنائي الرومنسي الذي تميز بتقديمه طيلة السنوات الماضية، وجاءت باللهجة المصرية من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

على صعيد الصورة، شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد في بطولة الكليب الى جانب ايهاب توفيق، وحمل توقيع المخرج اللبناني عادلسرحان، وتم تصويره في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.