انتهاء موسم نجم ريال مدريد

المستقلة/- تعرض لاعب جديد في صفوف ريال مدريد إلى إصابة قوية خلال تدريبات الفريق تؤدي إلى غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق إنتهاء موسم جناحه الأيمن لوكاس فاسكيز بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة برشلونة بالدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن داني كارفخال تعرض إلى إصابة قوية في تدريبات ريال مدريد الصباحية ستؤدي إلى غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض داني كارفخال إلى تمزق في أوتار الركبة اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات الأولية فإن الظهير الإسباني لن يتمكن من اللحاق بأي مباراة حتى نهاية الموسم.

إصابة كارفخال ستضع زيدان في مأزق، بسبب تبقي أودريوزولا فقط في مركز الظهير الأيمن بعد اعتماده منذ انطلاق الموسم على فاسكيز وكارفخال.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في المباراة التي شهدت مشاركة كارفخال أساسيا لأول مرة منذ عودته من الإصابة.

 

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