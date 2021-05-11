انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

المستقلة/- تستمر الإصابات في ضرب صفوف نادي ريال مدريد في الأمتار الأخيرة من المنافسة على لقب الدوري الإسباني ومنذ بداية الموسم الحالي.

وانضم لاعب جديد إلى قائمة اللاعبين المصابين في ريال مدريد، بل وانتهى موسمه بنسبة كبيرة مع الميرنجي قبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري الإسباني.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا طبيا يكشف فيه عن إصابة الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي بإلتهاب شديد في أوتار كاحل القدم مما يمنعه من المشاركة في التدريبات.

وأكد النادي أنه سيتم متابعة حالة فيرلاند ميندي مع ريال مدريد بشكل دوري خلال المرحلة المقبلة للوقوف على حالته، ولكنه سيحتاج على الأقل إلى شهر للتعافي.

وبذلك ينضم ميندي إلى داني كارفخال وسيرجيو راموس بجانب لوكاس فاسكيز والذي انتهى موسمهم مع نادي ريال مدريد في الفترة الحالية بعد إصابتهم خلال الفترة الماضية.

وفجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة تخص ميندي، إذ أن الإصابة قد تمنعه من اللحاق بقائمة منتخب فرنسا المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أوروبا المقبل في شهر يونيو المقبل.

ويتبقى 3 جولات مصيرية في تحديد بطل الدوري الإسباني، إذ يحتل نادي ريال مدريد الوصافة برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

اخر الاخبار

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

اخر الاخبار

عون يتلقى رسالة من “حماس” وهذا مضمونها  

اخر الاخبار

أول تعليق من أمير الكويت على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إقدام إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها

اخر الاخبار

رئيس هيئة قناة السويس يقترح إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو لهذا السبب

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخر الاخبار

أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضاً بائساً للقوة على حساب دماء الأطفال

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة

اخر الاخبار

عقيد باب الحارة يصدم الجمهور .. تفاصيل

اخبار مصر

قائمة بأكثر الفنانين العرب ثراءً وأشدهم فقراً

اخر الاخبار

الكويت.. صدور عفو أميري

اخر الاخبار

الأردن يتحرى هلال شوال اليوم

اخر الاخبار

حقيقة وفاة الفنان سمير غانم

اخر الاخبار

صواريخ القسام تحوّل عسقلان إلى مدينة أشباح