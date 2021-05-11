انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

المستقلة/- تستمر الإصابات في ضرب صفوف نادي ريال مدريد في الأمتار الأخيرة من المنافسة على لقب الدوري الإسباني ومنذ بداية الموسم الحالي.

وانضم لاعب جديد إلى قائمة اللاعبين المصابين في ريال مدريد، بل وانتهى موسمه بنسبة كبيرة مع الميرنجي قبل 3 جولات من نهاية سباق الدوري الإسباني.

وأصدر نادي ريال مدريد بيانا طبيا يكشف فيه عن إصابة الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي بإلتهاب شديد في أوتار كاحل القدم مما يمنعه من المشاركة في التدريبات.

وأكد النادي أنه سيتم متابعة حالة فيرلاند ميندي مع ريال مدريد بشكل دوري خلال المرحلة المقبلة للوقوف على حالته، ولكنه سيحتاج على الأقل إلى شهر للتعافي.

وبذلك ينضم ميندي إلى داني كارفخال وسيرجيو راموس بجانب لوكاس فاسكيز والذي انتهى موسمهم مع نادي ريال مدريد في الفترة الحالية بعد إصابتهم خلال الفترة الماضية.

وفجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة تخص ميندي، إذ أن الإصابة قد تمنعه من اللحاق بقائمة منتخب فرنسا المستدعاة لخوض بطولة كأس أمم أوروبا المقبل في شهر يونيو المقبل.

ويتبقى 3 جولات مصيرية في تحديد بطل الدوري الإسباني، إذ يحتل نادي ريال مدريد الوصافة برصيد 75 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.