انتشار صور للعاهل السعودي الملك سلمان يثير تفاعلا في المملكة.. صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تداول نشطاء صور حديثة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع بعض الأمراء.

وحظیت الصور بتداول وإعجاب واسعین بین مستخدمي وسائل التواصل وخاصة “تويتر”.

#صوره حديثه لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود بن عبدالعزيز مع مولاي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم ❤️ pic.twitter.com/S0qPJt0YXR — رحم الله الملك سعود (@kingss30) March 17, 2021

وتظھر الصور الملك وھو يقف بجوار سیارة بجانب الأمیر فیصل بن سعود، وفي صورة أخرى ظھر مع الأمیر سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وجمعت صورة أخرى العاهل السعودي بحسام بن سعود بن عبد العزيز.