انتشار أمني كثيف في ذي قار و بدأ بناء الخيام في الحبوبي

انتشار أمني كثيف في ذي قار و بدأ بناء الخيام في الحبوبي

المستقلة /- بدأ معتصمون في محافظة ذي قار ببناء خيام جديدة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، فيما شهدت المدينة انتشارا أمنيا من قبل تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية في عدد من التقاطعات والشوارع وفي محيط ساحة الحبوبي.

وقالت مصادر محلية في الناصرية إن جميع الشوارع المؤدية إلى الساحة لازالت مغلقة وتتواجد إلى جانبها مفارز مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية لتأمين حماية الساحة فيما شرع عدد من المعتصمين ببناء خيم جديدة عدد منها بمادة البلوك والطابوق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة بتنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون في محافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان : إن قيادة عمليات سومر بدأت بتنفيذ خطة انتشار امني داخل مركز محافظة ذي قار مدينة الناصرية بعد وصول التعزيزات الامنية ( اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية ) لفرض القانون وتعزير الامن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة.