صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري بالإجماع

المستقلة/-أحمد عبدالله/ انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، لرئاسة المجلس، بعد انسحاب منافسه جغدالي مصطفى، ليخلف عبد القادر بن صالح، الذي أعلن تنحيه من المنصب في كانون الثاني/ يناير 2020.

وقالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن “نواب مجلس الأمة قاموا بتزكية صالح قوجيل رئيسا للمجلس بعد انسحاب منافسه”.

وقد ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أن عملية التزكية تمت في جلسة علنية، ترأسها عبد الحميد ماحي باهي رئيس جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة.

فيما صوت 126 عضوا في مجلس الأمة بـ”نعم” لصالح صالح قوجيل، مع امتناع واحد، ولم يصوت أحد بـ “لا”.

وبعد تنصيبه، شكر صالح قوجيل، كل من كانت لديهم رغبة في الترشح.

وأكد قوجيل أن “الديمقراطية ستتعمق أكثر فأكثر، وهي رسالة للداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة”.

وتابع: “قريبا سنذهب إلى انتخابات تشريعية ثم سنمضي إلى الانتخابات المحلية والولائية”.

وأوضح أن “دور المجلس في هذه المرحلة هي مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة”.

وشدد على أنه “رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة”.

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