امين بغداد يطلق خطة خدمية لزيارة الكاظم

المستقلة /- أعلن أمين بغداد علاء معن، إطلاق خطة خدمية خاصة لزيارة الإمام الكاظم .

وذكرت أمانة بغداد في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، أن “أمانة بغداد شكلت غرفة عمليات برئاسة أمين بغداد بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد”.

وأضافت، أن “الخطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية إلى عدة قواطع تكون بإشراف الوكلاء والمديرين العامين”.

وتابع البيان، أن “الخطة الخدمية انطلقت بالتزامن مع الخطة الأمنية عبر استنفار الجهدين الآلي والبشري في مدينة الكاظمية والطرق المؤدية إليها التي يسلكها الزائرون”.

ودعا أمين بغداد المواطنين واصحاب المواكب، بحسب البيان إلى “التعاون مع ملاكات أمانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق”.

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