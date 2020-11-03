امير دبي يتلقى لقاح كورونا ويدعو لشعبه الامارتي

المستقلة/- تلقى امير دبي محمد بن راشد ال مكتوم ، الثلاثاء ،  لقاح فيروس كورونا.

واشاد بفرق العمل التي تعمل جاهدة لتكون الامارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس  .

وختم بن راشد داعيا ” نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع ”

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