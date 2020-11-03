امير دبي يتلقى لقاح كورونا ويدعو لشعبه الامارتي
المستقلة/- تلقى امير دبي محمد بن راشد ال مكتوم ، الثلاثاء ، لقاح فيروس كورونا.
واشاد بفرق العمل التي تعمل جاهدة لتكون الامارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .
وختم بن راشد داعيا ” نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع ”
أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/LXdOJqhMYa
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020
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