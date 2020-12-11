اميركا تفرض عقوباتها على تركيا بسبب صفقة أس400

المستقلة … بحسب وكالة ” بلومبرغ ” فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس 400” التي اشترتها تركيا.

وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها بموجب قانون “CAATSA” (مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات).

وبحسب مصادر مطلعة فإن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.

كما من المتوقع أن تؤثر العقوبات سلبيا على الاقتصاد التركي خصوصا الليرة التركية مقابل الدولار قد تشهد انخفاضا حادا بقيمتها.