اميركا تفرض عقوباتها على تركيا بسبب صفقة أس400

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة … بحسب وكالة ” بلومبرغ ” فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع حزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية صفقة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس 400” التي اشترتها تركيا.

وذكرت الوكالة أن العقوبات ضد تركيا سيتم فرضها  بموجب قانون “CAATSA” (مكافحة أعداء أمريكا عن طريق العقوبات).

وبحسب مصادر مطلعة فإن العقوبات ستستهدف مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.

كما من المتوقع أن تؤثر العقوبات سلبيا على الاقتصاد التركي خصوصا الليرة التركية مقابل الدولار قد تشهد انخفاضا حادا بقيمتها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مقتدى الصدر يشكو الخيانة : دعونا نتحالف مع انفسنا

اخر الاخبار

ذكرى اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي

اخبار مصر

الكشف عن أكبر قضايا بيع فتيات في مصر

اخبار العراق

نائب يتهم بارزاني وطالباني بقتل المتظاهرين وإدارة سجون سرية

اخر الاخبار

مواصفات وأسعار BYD S5 موديل 2020 في العراق

اخر الاخبار

إعلامية كويتية: هذه شروط قبول السعودية للمصالحة الخليجية مع قطر

اخر الاخبار

فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا