امراض القلب والسرطان علاجها في الطماطم والبطيخ

المستقلة … يعيش اغلب الاشخاص حول العالم اليوم امراض القلب والسرطان والتي تعتبر كابوساً لهم بشكل كبير.

حيث تعتبر الطماطم، خاصة معجون الطماطم وعصير الطماطم، وكذلك البطيخ والجزر الأحمر والفلفل الأحمر غنية بمادة الليكوبين “Lycopene” التي تتمتع بفوائد صحية جمّة خصوصاً إنها تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان.

والليكوبين هو كاروتين أحمر اللون موجود في الطماطم والبطيخ والفاكهة والخضروات الحمراء اللون، مثل الجزر الأحمر، والفلفل الأحمر والبابايا. (ولكن ليس في الفراولة أو الكرز). على الرغم أن الليكوبين هو نوع من الكاروتين كيميائياً ولكن ليس له نشاط الفيتامين أ).

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كما أن مادة “الليكوبين” تندرج ضمن مضادات الأكسدة، التي تحارب ما يعرف باسم الجذور الحرة “Free Radicals”، والتي تهاجم الحمض النووي وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بالاضافة إلى أن مادة “الليكوبين” تساعد أيضاً في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وإن كانت لا تغني عن الكريمات الواقية من الشمس.

يذكر أن باحثين في جامعة مانشستر توصولوا إلى أن الأشخاص الذين تطوعوا لتناول 5 ملاعق من معجون الطماطم يومياً لمدة 12 أسبوعاً، ثم اختبرت بشرتهم كانوا أفضل تحملاً لحروق الشمس بنسبة %33، وهذا التأثير معادل لتأثير كريم الوقاية من الشمس. كما أثبتت الدراسات أن الليكوبين يقوي الكولاجين في البشرة.