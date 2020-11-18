امانة بغداد تنجز مشاريع صيانة منظومة المجاري

المستقلة / – نفذت أمانة بغداد مشاريع لصيانة وتأهيل منظومة مجاري العاصمة لغرض السيطرة على الطفوحات والفيضانات خصوصا خلال موسم الأمطار.

وقال معاون مدير دائرة المجاري في امانة بغداد حيدر عادي نايف في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: ان الدائرة عملت على ايجاد الحلول الناجعة للحد من المشكلات الحاصلة خلال العام الماضي وتشخيص نقاط الخلل، لذلك شرعت بتنفيذ العديد من المشاريع المهمة في العاصمة بهدف معالجة الطفوحات وفيضانات الامطار.

وأوضح ان منظومة بغداد للصرف الصحي قديمة ومتهالكة لانها نفذت منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لافتا إلى إنشاء عدد من المشاريع في جانب الرصافة الذي يتميز بالكثافة السكانية اهمها الخطوط الرئيسة الناقلة ل (خط بغداد) الذي يخدم قواطع الاعظمية، مركز الرصافة، بلدية الغدير، بغداد الجديدة ، فضلا عن (خط زبلن) الذي يخدم قواطع بلدية الشعب ، الصدر1 ، 2 ، الغدير ، بغداد الجديدة.

واضاف انه بسبب الانشطار السكاني بالفترة الاخيرة واحتواء اغلب الدور السكنية على أكثر من اسرة، اصبح هناك ربط عشوائي على الشبكات، لذا تقرر انشاء العديد من المشاريع الستراتيجية التي تتطلب استيعاب الوارد المائي من المنازل، وايضا استيعاب الكميات الكبيرة من الامطار.

وذكر ان دائرة المجاري نفذت خلال الفترة الاخيرة عددا من المشاريع منها خط القدس وخط الخنساء الذي انتهى انجازه حاليا بنسبة 100 بالمئة عبر انشاء محطة مؤقتة في نهايته الغرض منها الاستعداد لموسم الامطار، وايضا انشاء خطوط رئيسة ستراتيجية في شارع 77 عبر محطة تستوعب الوارد المائي من مناطق الرشاد، حي النصر ، ومناطق اخرى، فضلا عن انشاء محطات اخرى احداها في شارع صفي الدين الحلي الواقعة بين الصدر الثانية وقاطع الشعب تهدف الى سحب كميات المياه من خط زبلن لتخفيف الضغوطات عن مناطق الشعب، والصدر الأولى والثانية، ومحطة الحبيبية الحاكمة، فعند سقوط الامطار يتم تصريفها باتجاه قناة الشرطة، لهذا السبب ابتعدت مناطق الشعب عن الفيضان عندما تكون كميات الامطار ضمن القدرة التصميمية للشبكات الجاهزة.