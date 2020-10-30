امام القوات الامنية … قتل مواطن وجرح إبنه بمحافظة الأنبار

المستقلة … أفاد مصدر امني في محافظة الانبار غربي العراق غن كتقل مواطن من اهالي المحافظة بسبب مزايدة .

وبحسب المصدر فان الحادثة وقعت في منطقة القائم غربي محافظة الانبار وامام مرأى القوات الأمنية هناك.

وقال المصدر ذاته ان مواطناً قُتل وأصيب أبنه بجروح متفاوتة بسبب تقديمهم على مزايدة تخص بعض المحال التجارية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار.

وذكر بأن الحادثة وقعت امام القوات الامنية التي لم باتخاذ اي اجراءات رادعة بحق المعتدين على المواطن.