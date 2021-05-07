اليويفا يعاقب أندية دوري السوبر

المستقلة/- أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، للإعلان عن معاقبة 9 أندية من أصل 12 شاركت في تدشين دوري السوبر، وإحالة 3 آخرين للجنة التأديب.

وأكد يويفا في بيانه، أنه بصدد معاقبة أندية ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وميلان وإنتر بخفض 5% من عائداتهم الأوروبية لمدة موسم واحد.

كما تقرر إلزام الأندية المذكورة، بالتبرع بنحو 15 مليون يورو لكرة القدم الشعبية والأطفال والشباب، وفي حالة الانفصال مرة أخرى عن دوري الأبطال، سيتم تغريمهم 100 مليون يورو.

أما ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، تقرر خضوعهم لإجراءات تأديبية من يويفا، حال استكمالهم مشروع دوري السوبر الأوروبي.

 

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