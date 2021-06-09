اليويفا يصدر قرارا جديدا بخصوص ثلاثي دوري السوبر

المستقلة/- أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا جديدا يتعلق بالعقوبات التي ينوي فرضها على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي “سوبر ليج”.

وكان 12 ناديا من كبار القارة العجوز قد أعلنوا تأسيس بطولة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، قبل انسحاب 9 منها وتبقي الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة رفقة يوفنتوس الإيطالي.

وفتح اليويفا إجراءات تأديبية في الأسابيع الماضية ضد الثلاثي بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يتعلق بتأسيس بطولة خارج مظلته.

وأكد اليويفا في بيانه الأخير يوم الأربعاء، أن هيئة الاستئناف التابعة له قررت تعليق الإجراءات حتى إشعار آخر.

وبذلك، فإن ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس سيشاركون بشكل طبيعي في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021-2021، بعدما كانوا مهددين بالاستبعاد من البطولة الكبرى كإجراء تأديبي لهم على عدم انسحابهم من المجموعة المؤسسة للسوبر ليج.