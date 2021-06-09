اليويفا يصدر قرارا جديدا بخصوص ثلاثي دوري السوبر

المستقلة/- أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا جديدا يتعلق بالعقوبات التي ينوي فرضها على الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي “سوبر ليج”.

وكان 12 ناديا من كبار القارة العجوز قد أعلنوا تأسيس بطولة تحت مسمى “دوري السوبر الأوروبي”، قبل انسحاب 9 منها وتبقي الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة رفقة يوفنتوس الإيطالي.

وفتح اليويفا إجراءات تأديبية في الأسابيع الماضية ضد الثلاثي بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيما يتعلق بتأسيس بطولة خارج مظلته.

وأكد اليويفا في بيانه الأخير يوم الأربعاء، أن هيئة الاستئناف التابعة له قررت تعليق الإجراءات حتى إشعار آخر.

وبذلك، فإن ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس سيشاركون بشكل طبيعي في دوري أبطال أوروبا بموسم 2021-2021، بعدما كانوا مهددين بالاستبعاد من البطولة الكبرى كإجراء تأديبي لهم على عدم انسحابهم من المجموعة المؤسسة للسوبر ليج.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. تتر فيلم مصري يثير جدلا على السوشيال ميديا بعد 4 سنوات

ثقافة وفنون

فيديو.. بدور البراهيم: مشهورات السوشيال ميديا مقهورات من جمالي

اخبار مصر

السيسى لرئيسة تنزانيا: لابد من التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

رياضية

اليويفا يصدر قرارا جديدا بخصوص ثلاثي دوري السوبر

رياضية

جوزيه مورينيو: حصلت على 52 لقبا ونصف

رياضية

حل أزمة رواتب لاعبي الوحدات

اخر الاخبار

محمد عطية يحذر فنانات لبنان من هذا الأمر

اخر الاخبار

محمد عطية يحذر فنانات لبنان من هذا الأمر

رياضية

باريس يعثر على بديل مبابي في برشلونة

ثقافة وفنون

فيديو.. فاطمة الصفي ترد على منتقدي إطلالتها الجريئة

رياضية

برشلونة يبدأ التحضير للموسم الجديد في هذا الموعد

رياضية

اليابان تتخذ قرارا جديدا بخصوص أولمبياد طوكيو

اخبار الاردن

الأردن.. ضبط أحد المعتدين على رئيس الديوان الملكي في واقعة “مستشفى السلط” (فيديو)

اخر الاخبار

اندلاع حريقين في جبال القدس وإخلاء السكان (فيديو)

اخر الاخبار

الإمارات تحظر دخول القادمين من 3 دول أفريقية

اخر الاخبار

سوريا ترد على أمريكا بعد تصريحات حول الجولان المحتل

اخر الاخبار

سد النهضة.. وزيرا الخارجية والري المصرى يعقدان مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين