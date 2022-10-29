اليونسكو ومؤسسة نما وهيئة الاعلام تبحث عمل الصحفيبن وسلطة القضاء

المستقلة/- رحيم الشمري/..بحث مكتب يونسكو العراق ومؤسسة نما للتدريب الاعلامي وهيئة الاعلام والاتصالات ، خلال جلسة معلومات مع اكاديميين وصحفيين ومحامين ، المطالب المتبادلة بين سلطة الاعلام وسلطة القضاء ، ضمن مشروع (unesco) كسر حاجز الصمت ، وتعزيز المساءلة الحكومية والمتابعات القضائية ومكافحة الافلات من العقاب المرحلة الثانية ٢٠٢٢ ، عقدت في بيت شباب بغداد بمنطقة الوزيرية بالعاصمة .

وقال مسؤول قطاع الاتصالات والبرامج في مكتب منظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة والاعلام اليونسكو (unesco) الدكتور ضياء صبحي السراي ، ان جلسة مشتركة مع الصحفيين واساتذة في كليات واقسام الاعلام ومحاميين ومدونين وباحثين برعاية اليونسكو ، بالشراكة مع مؤسسة نما للتدريب الاعلامي (NAMA) وحضور مدير قسم الرصد في هيئة الاعلام والاتصالات حسين زامل ، لمناقشة المتطلبات التي يطمح الصحفي العراقي لتحقيقها ، وضمان ممارسة حرية التعبير بعيداً عن الملاحقات القضائية ، وعقد تفاهم مع السلطة القضائية وتدريب القضاة على آليات الاعلام والاتصالات ، وعرض السوابق القضائية والفخاخ التي وقعت للصحفيين ، وادوات الحماية القانونية .

واوضحت رئيس مؤسسة نما NAMA للتدريب الاعلامي الصحفية امل صقر ، ان شروع خطوة منظمة اليونسكو في العراق ، بتنفيذ مشروع كسر حاجز الصمت للمساءلة الحكومية ، وتحسين الإجراءات القضائية لحماية الصحفيين وإنهاء الافلات من العقاب ، تأتي الجلسة ضمن سلسلة نشاطات تنفذ لوضع إطار تفاهم لتامين سلامة الصحفيين العراقيين ، ومكافحة الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين ، وتدوين التوصيات والمقترحات وما يقدم ، للمتابعة مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية .

وتحدث الاكاديميون والصحفيون والمحامون اثناء الجلسة عن واقع العمل الصحفي والملاحقات القضائية ، وابرز التحديات الماثلة ، وتبادل الاراء في تحسين مؤشرات سلامة الصحفيين ، واهمية الثقافة والمعرفة الاعلامية والقانونية معاً .

كما تناول الحديث التركيز على ادخال تدريس مادة التشريعات والاعلام في كليات القانون والاعلام ، واهمية تشريع قانون موحد الاعلام ، وايجاد تشريعات حديثة للاتصالات والانترنيت والمواقع الالكترونية الحديثة وحماية المجتمع ، ومعرفة تصنيف صفة الصحفي من الاعلامي، والمواطن من المدون، اضافة الى الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين.