اليوم.. برشلونة يواجه بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

اليوم.. برشلونة يواجه بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

المستقلة/- يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة على ملعب لاكارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية.

ويسعى برشلونة للفوز باللقب رقم 31 في كأس ملك إسبانيا، فيما يتطلع بلباو للقب الـ24.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وعمّان.

ولن تكون المباراة مذاعة تليفزيونيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تحصل أي قناة على حقوق البث.