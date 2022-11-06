اليوم..انطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ

المستقلة/- تنطلق، اليوم، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، والتى تمتد حتى 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدأت الوفود المشاركة والمهتمون والمعنيون بقضايا المناخ في الوصول إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، وسط تزايد الدعوات بضرورة الالتزام بالتعهدات الصادرة عن الدول المختلفة في هذا الصدد، بعد ضعف الالتزام بالتعهدات التي أطلقت في قمة المناخ للعام الماضي.

وكشفت استراتيجية الإسهامات المحددة وطنيًا، المحدثة لمصر والمنشورة في يونيو الماضي أن البلاد بحاجة إلى 246 مليار دولار تمويلات، للوصول إلى نسب الحياد الكربوني المستهدف الوصول لها بحلول 2050.

وذكرت أن تلك التمويلات ما بين 196 مليار دولار تمويلات لمشروعات مكافحة التغير المناخي بخلاف 50 مليار دولار لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال المؤتمر تستعد مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، من شأنها إضافة ما بين 10 و18 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2025، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

وتستهدف الاستراتيجية استفادة مصر من القدرات التنافسية لها للوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

وذكر البيان أن مصر لديها القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/ كجم عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار / كجم عام 2025، وتوقع أن تتيح الاستراتيجية أكثر من 100 ألف وظيفة جديدة، بجانب المساهمة في تخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون.

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