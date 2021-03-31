اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات كورونا اليوم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تسلم اليمن اليوم الأربعاء أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان على موقعها إن اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن الجنوبية، المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، وهي “الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021”.

وإلى جانب لقاحات “أسترازينيكا” التي تم شحنها عبر آلية “كوفاكس”، تسلم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1300000 من الحقن “اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال”، حسب البيان.

وقال ممثل “اليونيسف” في اليمن فيليب دواميل عقب استلام اللقاحات في عدن: “يمثل وصول الجرعات الأولى للقاح كوفيد-19 لحظات حاسمة في مكافحة الفيروس في اليمن”.

ونبهت منظمة “أطباء بلا حدود” السبت إلى وجود “ارتفاع حاد” في أعداد الإصابات الخطيرة بكوفيد-19 في اليمن، حيث أتت الحرب الدائرة منذ سنوات، على الكثير من المنشآت الصحية.

وقبل نحو أسبوع، دعت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الحكومة إلى إعلان “حالة الطوارئ” بعد ارتفاع عدد الإصابات.

ويسجل اليمن حاليا نحو مئة إصابة يومية بكورونا، رغم أنه ظل بمنأى عن الوباء في بداية تفشيه نتيجة انقطاع تواصله مع بقية الدول.

لكن يقدر خبراء أن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الأرقام المعلنة بسبب نقص الفحوص.

رسميا، سجل البلد الذي يعد 30 مليون نسمة نحو 3900 إصابة و820 وفاة جراء كوفيد-19.

ولا يعلن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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