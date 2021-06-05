اليمن .. وصول وفد عماني للعاصمة صنعاء رفقة قيادات حوثية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت قناة ”المسيرة“ التابعة لميليشيا الحوثي إن وفدًا من المكتب السلطاني العماني، وصل إلى العاصمة صنعاء، اليوم السبت، برفقة قيادات حوثية.

وفي مقطع فيديو بثته القناة الحوثية أظهر لحظة وصول الطائرة للعاصمة صنعاء، قال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام إن ”وفد المكتب السلطاني يصل للتباحث حول الوضع في اليمن والتباحث حول عملية الدفع بترتيبات الوضع الإنساني وكذلك عملية السلام”.

وأضاف أن ”سلطنة عمان كانت ساحة لكل اليمنيين في الشأن السياسي وفي الشأن الإنساني“.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا أمس الجمعة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تطرقا فيه إلى ”أهمية وقف إطلاق النار الفوري والشامل في اليمن من أجل المساعدة في إنهاء الحرب هناك ووضع حدّ للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني“، وفق موقع الخارجية الأمريكية.

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