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الوليد بن طلال: أنا متبني السعودة – فيديو

المستقلة /- قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، إنه متبني التوطين والسعودة بتحيز وقوة وشدة وصرامة تصل لدرجة العنصرية.

وأكد أنه يفتخر بأنه عنصري للسعودي، مضيفا أن نسبة العاملين لديه سعوديين أكثر من 90%، ذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”. وأضاف أنه تبنى التوطين منذ 20 عاما، وأنه ينحاز بنسبة 100% للسعوديين، مؤكدًا لا يوجد لديه حياد في حب وطنه.

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