الوكالة الأمريكية للتنمية تمنح مصر 5 ملايين دولار

المستقلة/أمل نبيل/ عقد كل من السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي شيريهان بخيت، ومديرة البرامج بالبرنامج الأغذية العالمي أماني جمال الدين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيدة ليزلي ريد؛ مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق المشروع الجديد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمنحة قدرها 5 ملايين دولار لبرنامج الأغذية العالمي في مصر.

وستعمل المنحة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي على استكمال البرنامج القومي للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي “تكافل وكرامة” لتقديم ستة أشهر من المساعدات الغذائية إلى 40 ألف سيدة حامل ومرضعة من الفئات المهمشة وأطفالهم دون سن الثانية، من الفئات الأكثر فقراً التي تفتقر لسبل الوصول إلى الغذاء في مصر. وسيوفر لحوالي 500 من الأمهات اللائي يخضعن لنظام شبكة الأمان الاجتماعي الفرصة للحصول على القروض الصغيرة والتدريب على الأعمال التجارية حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم وأسرهم.

وقد صرح السفير الأمريكي جوناثان كوهين خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: “تأتي هذه المنحة الجديدة البالغ قيمتها 5 ملايين دولار تأكيداً على شراكتنا الطويلة مع هيئات الأمم المتحدة في مصر لمساعدة المصريين واللاجئين الأكثر ضعفًا. على مدار السنوات الثماني الماضية، قدمت الولايات المتحدة منحاً بقيمة 87 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي في مصر”.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الفقر مرتبط بضعف مستوى التعليم والصحة ونقص الوعي بممارسات الرعاية الصحية السليمة لدى تلك الفئات. وهذا هو سبب تركيز الوزارة على صحة الأم والطفل لأنها تعكس الحالة الصحية العامة للسكان وهي شرط أساسي مسبق للتنمية المستدامة، ومن ثم التركيز على برنامج “الألف يوم الأولى من الحياة”. نحن فخورون بشراكتنا مع برنامج الغذاء العالمي لتنفيذ هذا المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجاً تحت سن الثانية من العمر، والأمهات الحوامل والمرضعات، داخل المحافظات الأكثر فقراً، مما يضمن حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

كما قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “النمو الاقتصادي الشامل هو جوهر خارطة طريق مصر لتحقيق التنمية المستدامة. جنبًا إلى جنب مع حكومة الولايات المتحدة، نواصل بناء قدرة المجتمع على الصمود من خلال برامج هادفة وذات صلة بحماية الصحة والأمن الغذائي والفئات الأكثر احتياجاً”.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر منجستاب هايلي: “إن الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من بين أبرز شركاء برنامج الأغذية العالمي. وبفضل هذه المساهمة التي جاءت في الوقت المناسب، يستطيع برنامج الأغذية العالمي البناء على شراكته طويلة الأمد مع وزارة التضامن الاجتماعي واستكمال جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً” وأضاف هايلي ” برنامج الأغذية العالمي سيستخدم هذه المنحة لمواصلة دعم الاحتياجات الغذائية للأمهات وأطفالهن في إطار البرنامج القومي تكافل وكرامة. كما سيساعد هذا المشروع المشترك – الذي يعد جزءً من استجابتنا لـجائحة فيروس كورونا – في النهاية على تمكين المرأة وتحسين حياتها وحياة أطفالها وأسرتها وبالتالي مجتمعها بشكل عام.”)hgkihdm(