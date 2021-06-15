الهيئة التطبيعية تؤكد بعدم وجود علاقة بين ميروسلاف سكوب وكاتانيتش

المستقلة/ سرى جياد/ – أكد أمين سر الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي محمد فرحان أنه لا توجد أي علاقة بين مدرب المنتخب الوطني والمدرب الجديد للمنتخب الاولمبي.

قال فرحان وفي تصريح له للمستقلة اليوم الثلاثاء ، “أؤكد وبكل مسؤولية أنه لا توجد علاقة بين مدرب المنتخب الوطني الذي هو ناجح بعمله وجميع نتائجه إيجابية ومع مدرب المنتخب الاولمبي .

وأوضح دعم وزير الرياضةمن خلال توجهه إلى البحرين و هو ممثل عن البلد وعن رئيس الوزراء بمرافقة رئيس الهيئة التطبيعية اياد البنيان لدعم المنتخب الوطني معربا عن أمله ان تكون النتائج إيجابية ومفرحة للشعب.

وبين أن اختيار المدرب جاء بمصادفة الوقت بعد مفاوضات اللجنة الفنية مع عدد كبير من المدربين واستقر الاختيار على ميروسلاف الذي كان متواجدا في بغداد .

وشدد على دعم الاعلام له ليكون يد العون والاستفادة من خبرته ،مؤكدا أن الاعتزاز والاحترام مستمر بكاتانيتش والتمسك بخدماته نقلا عن رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي .