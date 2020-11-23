الهلال يحسم ديربي الرياض بثنائية في شباك النصر

(المستقلة) فاز الهلال على غريمه النصر، بهدفين دون مقابل، في ديربي الرياض مساء اليوم الإثنين، بالجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الملك فهد الدولي.

وسجل هدفي الهلال كل من بافيتمبي جوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 60، وصالح الشهري في الدقيقة 90+8.

وبهذا واصل الهلال انتصاراته وصدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي رافعا رصيده إلى 13 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الـ15 (قبل الأخير) متلقيا خسارته الرابعة.