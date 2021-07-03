الهلال الأحمر يعلن غرق عشرات المهاجرين بسبب انقلاب قارب قبالة تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكد الهلال الأحمر التونسي أن عشرات المهاجرين لقوا مصرعهم غرقا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.

وذكر الهلال الأحمر اليوم السبت أن الحادث أودى بأرواح 43 مهاجرا على الأقل، مشيرا إلى إنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل ميناء جرجيس.

وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.

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