النفط يواصل تراجعه خلال تعاملات الاثنين

المستقلة/- واصلت أسعار النفط تراجعها خلال نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير بنسبة 1.1 بالمائة إلى 45.76 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1 بالمائة إلى .

48.75 دولار للبرميل.

واتفقت “أوبك+” على تخفيف التخفيضات العميقة لإنتاج النفط بداية من يناير/كانون الأول بمقدار 500 ألف برميل يومياً، على أن تجتمع شهرياً لمناقشة تعديلات سياسة الإنتاج.