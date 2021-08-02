النفط يضم مدافع الطلبة

المستقلة/- بدأ نادي النفط تعاقداته للموسم الحالي بضم مدافع الطلبة محمد كريم، ليمثل الفريق بشكل رسمي الموسم المقبل.

وقال المنسق الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر في تصريحات صحفية، إن كريم بات أول صفقات النادي في الانتقالات الصيفي، لافتا أن الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم قدم مجموعة من الأسماء لضمها.

وأضاف أن نادي النفط متمسك بلاعبيه ولا توجد نية للتفريط في أي لاعب لاسيما وأن إدارة النادي تراهن على استقرار الفريق فنيا.

وأوضح أن لاعبين أو ثلاثة انتهت عقودهم مع نهاية الموسم والإدارة تتشاور مع المدرب في حال انتقلوا بإيجاد البديل لهم.
وذكر أن الموسم الماضي كان صعبا للظرف المالي الذي عاشه النادي، وتتطلع الإدارة لأن يكون الموسم الجديد مثاليا، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى.

يشار إلى أن النفط احتل المركز السادس في الدوري بالموسم المنتهي.

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