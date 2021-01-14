النفط يستقر فوق 56 دولارا للبرميل

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المستقلة/- أنهت اسعلر النفط تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، بدعم من استقرار الطلب على النفط.
وأبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تقديراتها الخاصة بالطلب على النفط في العام الجاري دون تغيير، لتظل التقديرات تشير لنمو الطلب على الخام بنحو 5.9 مليون برميل يومياً ليسجل 95.91 مليون برميل..

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم شهر مارس بنحو 0.6% أو 36 سنتاً ليسجل 56.42 دولار للبرميل عند التسوية.
وصعد سعر عقد خام “نايمكس” الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة 1.3% ما يعادل 66 سنتاً ليصل إلى 53.57 دولار للبرميل.

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