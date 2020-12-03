النفط يرتفع فوق 48 دولارا للبرميل بدعم من زيادة الإنتاج

المستقلة/- بدلت أسعار النفط من خسائرهالصباحية،لتتحول للصعود بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من قيام أوبك برفع انتاج النفط .

واتفق تحالف “أوبك+” على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل في يناير، على أن تجتمع كل شهر لمراجعة سياسة الإنتاج.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير بنسبة 0.8 بالمائة إلى 45.64 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.2 بالمائة إلى 48.71 دولار للبرميل.