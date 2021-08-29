النفط توافق على تزويد إقليم كوردستان بـ 1080 متر مكعب من البنزين يوميا

المستقلة /- وافقت وزارة النفط الاتحادية على تزويد محافظات إقليم كوردستان ب،1080 متر مكعب من البنزين يوميا للحد من إرتفاع الأسعار والأزمة الحاصلة في الإقليم.

ووفقا لكتاب صادر عن شركة توزيع المنتجات النفطية/ هيئة التجهيز والصادر بتاريخ 28 من شهر آب الجاري فقد تقرر الموافقة على تجهيز كمية 1080 متر مكعب من منتوج البنزين إلى محطات محافظات الإقليم من مصفى “كار”.

وقررت الهيئة بحسب الكتاب المذيل بتوقيع مديرها إحسان موسى غانم وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، توزيع تلك الكمية من منتوج البنزين حسب الحصص وهي كالاتي: أربيل 360 متر مكعب، السليمانية 360 متر مكعب، دهوك 216 متر مكعب، حلبجة 144 متر مكعب.

وحدد الكتاب السعر المعتمد للتر البنزين الواحد بـ650 دينار عراقي.

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