النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA

المستقلة /- قررت وزارة النفط، زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، إنه “استناداً إلى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل بخصوص زيادة حصة المولدات السكنية، تم الايعاز الى جميع الهيئات والفروع في جميع المحافظات بتجهيز المولدات السكنية بوقود الكاز بكمية 30 لتر لكل KVA بدلاً من 25 لتر لكل KVA”.

واوضح طالب أن “ذلك جاء بهدف زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي”. ودعت الشركة اصحاب المولدات السكنية لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة المقررة”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار السعودية

مركز الفلك الدولي يحدد يوم الثلاثاء الموافق 20 تموز كأول أيام عيد الأضحى

اخبار العراق

العراق : 6 مباريات في ختام منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

اخبار العراق

النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA

اخبار العراق

طقس العراق : استمرار ارتفاع معدلات الحرارة لتتجاوز 50 درجة

اخبار العراق

وكالة : إيران توقف تماماً خطوط إمداد الكهرباء إلى العراق

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب في أسوأ انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2016

اخر الاخبار

عملة البيتكوين تواصل مسارها الصعودي رغم وجود انباء سلبية عنها

اخر الاخبار

عملة البيتكوين تواصل مسارها الصعودي رغم وجود انباء سلبية عنها

اخر الاخبار

انفوجرافيك : كيف تواجه موجات الحر الصيفية الملتهبة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تنفي حرمانها شريحة الشباب من المشاركة بالانتخابات

اخبار العراق

ارتفاع أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا ليسجل 75.06 دولاراً

اخبار العراق

الموارد المائية تستعرض انجازاتها خلال عام من تولي حكومة الكاظمي

اخبار العراق

وزارة الصحة : قرار إعادة فرض حظر التجوال يعتمد على الوضع الوبائي

اخبار العراق

نقابة معلمي كربلاء تفرز 1705 قطع أرض سكنية لتوزيعها بين أعضائها

اخبار العراق

التربية تستكمل الاستعدادت لاجراء الامتحان الوزاري للثالث متوسط

اخبار العراق

التخطيط تؤكد وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق

اخبار العراق

الصحة النيابية تحذر من زيادة نسب تعاطي المخدرات في البلاد