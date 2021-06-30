النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA

النفط تقرر زيادة حصة المولدات السكنية من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA

المستقلة /- قررت وزارة النفط، زيادة حصة المولدات السكنية في جميع المحافظات من وقود الكاز الى 30 لتر لكل KVA، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، إنه “استناداً إلى توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل بخصوص زيادة حصة المولدات السكنية، تم الايعاز الى جميع الهيئات والفروع في جميع المحافظات بتجهيز المولدات السكنية بوقود الكاز بكمية 30 لتر لكل KVA بدلاً من 25 لتر لكل KVA”.

واوضح طالب أن “ذلك جاء بهدف زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي”. ودعت الشركة اصحاب المولدات السكنية لمراجعة منافذ التجهيز لاستلام الحصة الجديدة المقررة”.