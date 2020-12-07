النفط : اصدار امر وزاري بتعيين 1478 من خريجي معاهد التدريب النفطي

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المستقلة /- قررت وزارة النفط، تعيين (1478) من خريجي معاهد التدريب النفطي، لعام 2018 – 2019 .

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت المستقلة اليوم الأثنين، أن “الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة أصدرت امرا وزاريا بالتعيين استنادا الى موافقة وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) لسنة 2019 وموافقة وزارة المالية”.

وأضاف البيان، أن ” المعينين تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية” ، مؤكدة أن “إجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الأول من العام القادم 2021 “.

وبحسب الوزارة “سيتم نشر قوائم المعينين وجهات تعيينهم في الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 كانون الأول 2020”.

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