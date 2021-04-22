النصر السعودي ينهي علاقته بالمدرب هورفات

المستقلة/- أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، إنهاء علاقة الفريق بالمدرب الكرواتي ألين هورفات.

وقال النصر، إنه سلم هورفات وكافة طاقمه المساعد جميع مستحقاتهم المالية، قبل مغادرتهم المملكة.

وكانت إدارة العالمي قد استعانت بخدمات هورفات، الذي كان مدربا لفريق فئة الشباب، وذلك بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا.

ونجح هورفات في إخراج الفريق من دوامة النتائج الكارثية، كما توج مع النصر بلقب السوبر السعودي، إلا أن الإدارة قررت في وقت سابق استغنائها عن خدماته، وتعيين البرازيلي مانو مينيز كمدرب للعالمي.

وكان مصدر في نادي النصر قد أكد في وقت سابق، أن المدرب الكرواتي أخبر إدارة العالمي أنه لن يعود لتدريب فريق الشباب ويفضل إنهاء العلاقة، من أجل مواصلة مشواره كمدرب.

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