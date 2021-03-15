النصر السعودي يتحرك نحو مدرب جديد

المستقلة/- بدأ نادي النصر السعودي مفاوضاته مع مدرب جديد، من أجل إقناعه بتولي قيادة الفريق في الموسم القادم.

وعاش النصر أياما عصيبة مع المدير الفني البرتغالي السابق روي فيتوريا، حيث تراجع معه إلى المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري السعودي للمحترفين، ما دفع المسؤولين إلى إقالته وتعيين الكرواتي آلين هورفات، مدربا مؤقتا، حتى نهاية منافسات الموسم الجاري فقط، لذا يستهدف الحصول على اسم جديد، له علامات بارزة في عالم التدريب.

وأفاد برنامج الحصاد الرياضي التليفزيوني أن النصر يكثف مفاوضاته حاليا مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المشرف على قيادة الأمور الفنية في نادي ريفير بليت، منذ عام 2014.

ويستخدم النصر في المفاوضات الرسمية، النجم بيتي مارتينيز، حيث تألق اللاعب معه، عندما اجتمعا معا في العملاق الأرجنتيني، في وقت سابق.

جالاردو مدرب أرجنتيني، حقق نجاحات عدة مع ريفير بليت، أبرزها الحصول على لقب كأس ليبرتادوريس عن قارة أمريكا الجنوبية بالفوز في نهائي القرن ضد الغريم بوكا جونيورز، كما ارتبط اسمه بإمكانية تولي تدريب برشلونة في وقت سابق، بسبب مواطنه ليونيل ميسي، قبل أن يرفض الرحيل عن فريقه.

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