النزاهة : ضبط مواد باهظة الثمن انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم

المستقلة / – أعلنت هيأة النزاهة،عن عملية ضبط مواد باهظة الثمن خاصة بقسطرة الدماغ انتهت صلاحيتها ولم تُستخدَم.

وذكر بيان للهيأة تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الثلاثاء،أن”الدائرة أشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق ميسان،التي انتقلت إلى مركز أمراض القلب في المحافظة، تمكَّنت من ضبط موادّ ومستلزماتٍ طبيةٍ خاصَّةٍ بقسطرة الدماغ منتهية الصلاحية، “موضحاً أن “تلك المواد تم شراؤها من قبل لجنة المشتريات في المركز العام 2017 بمبالغ باهظة، إضافة لمواد مجهزة عن طريق الوزارة، لكن لم تتم الاستفادة منها بصرفها إلى المرضى، ولم تُعَدْ إلى الجهات المُختصَّة قبل نفاد مُدَّة الصلاحية،مَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام”.

وأضاف أن “ملاكات المكتب قامت بعمليةٍ منفصلةٍ بعد الانتقال إلى دائرة صحَّة ميسان – قسم الأمور الماليَّة من ضبط الأوليات الخاصَّة بشراء (164) مِحراراً طبياً إلكترونياً لقياس درجات الحرارة عن بعد، لافتا إلى “وجود مغالاةٍ في الأسعار وصلت إلى حوالي (50) ضعفاً مقارنة بالسعر الحقيقي”.

وأكدت الدائرة أن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيأة في كربلاء تمكَّن في عمليةٍ ثالثةٍ من ضبط أصل الصك الخاص بأحد المستشفيات الحكومية في المحافظة عن قيمة شراء مواد طبية تُستخدَمُ في العمليَّات الجراحيَّة، لوجود مخالفاتٍ في عمليَّة الشراء، تمثلت بوصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورُها عن أحد مكاتب تجهيز الأجهزة والمستلزمات الطبيَّة والمختبريَّة”.

وأوضح أنه “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليٍّة بالمضبوطات في العمليَّات الثلاث التي نُفِّذَت،بناءً على مُذكَّرات قضائيةٍ، وعرضها على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان وكربلاء،مُشيرا إلى “صدور أمر قبضٍ ومنع سفرٍ بحق مُتَّهمٍ في العملية الثالثة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام عددٍ من المُتَّهمين”.