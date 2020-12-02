النزاهة : ضبط حالة تلاعبٍ بعقار في محافظة بابل تعود ملكيته للدولة

المستقلة / – أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبط حالة تلاعبٍ بعقار في بابل تعود ملكيته للدولة، مُبيِّنةً أن قيمة العقار تصل إلى أكثر من مليار دينار.

الدائرة، وفي بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ذكرت أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط التلاعب الحاصل في تسجيل العقار البالغة مساحته (4 دوانم و15 أولك و50 م2)، العائدة ملكيَّـته إلى المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة”، موضحةً أن “العقار تمَّ تسجيله في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة على الشيوع باسم مواطنين”.

وأضاف البيان، إن “إجراءاتها التحقيقيَّة وقيامها بالبحث والتحرّي قادت إلى الكشف عن أن العقار الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دينارٍ تمَّ فرزه إلى عقارين، أحدهما باسم الأغيار، والآخر باسم المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة بمساحة (2 دونم و19 اولك و25 متراً)”.

وأشار البيان، إلى “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.