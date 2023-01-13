النزاهة : صدور 68 امر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ، عن اوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة في شهر كانون الأول 2022، على كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الجمعة ، إن”الجهات القضائيَّـة قامت بإصدار (74) أمر قبضٍ واستقدامٍ في قضايا تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء.

وبينت ، أنَّ “الأوامر الصادرة للمُدَّة من (1- 31 / 12 /2022) شملت (68) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا، مُنوِّهةً بأنَّ “الأوامر توزَّعت بين (14) أمر قبضٍ و(60) أمر استقدامٍ”.

و أضافت إن “الأوامر الصادرة والمُنفِّذة تضمَّنت أوامر قبضٍ واستقـدامٍ بحقّ وزير سابقٍ و(7) وزراء أسبقين، ووكيل وزيرٍ سابقٍ و(3) أسبقين”.

وأوضحت أن “أوامر القبض والاستقدام شملت مُحـافـظـين حاليّين ومُحافظين سابــقـين، و(12) مُحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حالياً، و(16) سابــقاً و(4) مديرين عامّين أســبـقين، كما تضمَّنت قوائم أوامر القبض والاستقدام، (9) من أعضاء مجالس المُحافظات السابقين”.