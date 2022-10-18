النزاهة : صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال أيلول الماضي

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور 33 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال أيلول الماضي.

وذكر بيان للهيئة تلقت المستقلة، أنَّ “عملياتها ونشاطاتها والنتائج المتحققة خلال شهر أيلول الماضي تمثلت في 86 عملية ضبط و52 متهماً تم ضبطهم بالجرم المشهود، و33 أوامر قبض واستقدام قضائية صادرة بحق ذوي الدرجات العليا”.

وأضاف أنَّ “أحكام الإدانة القضائية خلال أيلول الماضي، بلغت 41، فيما بلغ عدد المدانين بأحكام قضائية 60 مداناً، أما ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة فقد بلغت 35 ملفاً”.

وتابع: “فيما بلغت استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية المتسلمة 3018 استمارة ، أما المشمولون بالكشف الذي ظهر لديهم تضارب في المصالح فقد بلغ عددهم 11 مشمولاً، إضافة إلى زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة والتي بلغت 66 زيارة”.

وبين أن “الدورات التدريبية والورش والندوات التي أقامتها الهيئة بلغت 13، أما الإصدارات الورقية والحلقات التلفزيونية والإذاعية فقد بلغت 6، فيما بلغت البحوث والدراسات والتقارير الإحصائية وسواها من الأنشطة العملية 4 “.