النزاهة تشكل فريقا تحقيقيا بقضية تأهيل جزرة وسطيَّة بعد تصوير مواطن

المستقلة/- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج تحقيقاتها الأوليَّة بتلك المزاعم وماتوصل إليه فريقها جراء التحريات التي أجراها في موقع المشروع والدوائر ذات العلاقة.

وذكر مكتب تحقيق الهيئة في بيان له وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين أن ” مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة شعبة الحدائق والمتنزهات قامت بالعمل على تأهيل الجزرة الوسطيَّة لشارع المصورين الكائن في مركز مدينة الديوانيَّة”، لافتاً إلى أن “تحريات الفريق قادت إلى أن العمل غير منجز ويفتقر إلى أيسر المواصفات والشروط الفنيَّة”.

وأضاف البيان أن “الفريق رصد استخدام مواد مستعملة، ومنها الطابوق، وأن الحجر المستخدم عبارة عن “قطع صغيرةٍ وأنصاف”، وأنه مكدس مقابل بناية المحافظة القديمة، فيما لاحظ أن أعمدة الإنارة التي تم صبها مثبتة بدون “حدل وصبة أرضية” ولم يستخدم فيها مانع للرطوبة، حيث كان التثبيت على الأرض الترابيَّة بشكل مباشر، وأن حجم الصبة لا يتجاوز (15 سم).

واوضح البيان إن” الفريق انتقل بعد ذلك إلى مقر مديريَّة بلديَّة الديوانيَّة؛ للتحري عن موضوع البلاغ، وبعد الاطلاع على معاملة الصرف تبين عدم وجود كشف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب شراء ووصلاً لشراء حجر “حلان قجم”.

وتابع البيان ان ” الفريق أوصى بإيداع المعلومات المرصودة والتحريات الأوليَّة رفقة مستندات الإخراح ووصولات واستمارات الشراء لدى شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة”.

وأعلنت النزاهة يوم أمس تأليفها فريقاً للوقوف على تفاصيل مقطع فديو نشره أحد المواطنين استعرض فيه مزاعم فساد ومخالفاتٍ في مشروع تأهيل إحدى الجزرات الوسطيَّـة بالمحافظة. (النهاية)