النزاهة : استقدام رئيس هيئة الاستثمار في ديالى وفق المادة 340 عقوبات

المستقلة / -كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلةنسخةمنه اليوم السبت، ان “محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى”، موضحةً أن “الأمر جاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات”.

وأضافت إنَّ “المحكمة قرَّرت أيضاً وضع الحجز الاحتياطي على إجازة الاستثمار لحين إكمال التحقيق الإداريّ”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي والعشرين من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ قبل استكمال الشروط تتعلق بمشروع إنشاء فندق بقيمة (6,000,000) مليون دولارٍ.