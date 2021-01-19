النجم العراقي محمود الغياث يستعد لطرح أغنية جديدة

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المستقلة/ منى شعلان/ يستعد النجم العراقي محمود الغياث لطرح أحدث كليباته التي تحمل اسم “الدولار”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يويتوب”.

“دولار” من كلمات قصي عيسى، وألحان محمود الغياث، وتوزيع مهند غازي، والفيديو كليب مراد ترك، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما أنه سيطرح خلال الأيام المقبلة ألبومه الجديد، الذي سيكون من إنتاجه، بعدما فسخ التعاقد مع قناة “الريماس”، التي أنتجت له ألبوم “مليون واحد” وكان سببًا في انتشاره الواسع بالوطن العربي.

ويعد محمود هو أول فنان شاب عراقي تكرم في مهرجان “همه” بدورته الثامنة وهي دورة محمد صبحي في مصر سنة 2020، على أجمل أغنية رومانسة لعام 2019/2020 وكانت أغنية “ربي رزقني” التي تخطت حاجز 200 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.

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