النجف تضع آلية جديدة للحظر الجزئي في المحافظة

المستقلة /- أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، عن آلية الحظر الجزئي الذي سيتبع في المحافظة بدءاً من اليوم.

وقالت قيادة الشرطة في بيان للقيادة انه “سيتم رفع الحظر من الساعة الخامسة صباحا لغاية الساعة العاشرة مساءً حسب قرار خلية الازمة ويسمح بحرية التنقل والحركة في عموم المحافظة عدا بعض الاستثناءات”.

واضاف البيان، انه “سيتم الاستمرار بمنع التجمعات وغلق القاعات الخاصة بالمناسبات والمساجد عدا وقت الصلاة فقط وكذلك المولات والكافيهات وغيرها من الفعاليات التي تحتوي على تجمعات كبيرة، مؤكدا ان عمل المطاعم سيكون بنظام الدلفري فقط”.

واشار البيان، الى “الاستمرار بكل الإجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية مثل ارتداء الكمامات والتعقيم وضوابط التنقل بالعجلات والتباعد الاجتماعي وغيرها”.