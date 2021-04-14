الناطق باسم القائد العام يعلن احباط هجوم “دموي” في ديالى

المستقلة /… أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول احباط هجوم “دموي” في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء  إن “المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، مكنت جهاز مُكافحة الإرهاب من إحباط مُخطط إرهابي لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى”.

وأضاف أن “العملية أدا إلى القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية”. (النهاية)

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