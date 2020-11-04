الميناء يعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام الكهرباء
(المستقلة) قرر نادي الميناء فرض عقوبة مالية على لاعبيه، بعد الخسارة أمام الكهرباء بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.
وقال النادي في بيان رسمي: “إدارة الميناء وبالتشاور مع الكادر الفني، قررت خصم 25% من قيمة الراتب الشهري لجميع لاعبي فريق كرة القدم، عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي”.
وأضاف البيان: “الإدارة وجهت عقوبة الإنذار لجميع اللاعبين، وفي حالة الاستمرار بالنتائج السلبية ستكون هناك عقوبات أشد”.
ولم يحصد الميناء حتى الآن سوى نقطة واحدة من 3 مباريات في الدوري العراقي، ويحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب.
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