المياحي : هدر مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مشاريع وزارية في واسط

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المستقلة / – كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، عن هدر مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مشاريع وزارية بالمحافظة، فيما وجه مناشدة للقيادات الشيعية بخصوص محرومية المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال المياحي في حوار تابعته المستقلة، إن “هناك اكثر من 200 مشروع وزاري اهدر فيها 3 مليار دولار”، مبينا أن “مشروع رقم “1” لبناء المدارس وصمة عار” على حد قوله.

وأضاف أن “هناك لجان اقتصادية عملها ابتزاز الشركات الخدمية”، مشيرا الى أن “مشكلتنا كمحافظة مع الوزارات ومن يتولاها”.

ولفت المياحي إلى أن “تناحر الاحزاب الشيعية تسبب بازمة الخدمات في الجنوب”، مطالبا القيادات الشيعية بـ”تأسيس مجلس اعمار الجنوب”.

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