الموقف الوبائي في الاردن : يسجل 3921 اصابة و32 وفاة بكورونا

الموقف الوبائي في الاردن : يسجل 3921 اصابة و32 وفاة بكورونا

المستقلة /- أعلنت رئاسة الوزراء في الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن ، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الجمعة 30 تشرين الأول 2020، تسجيل 3921 إصابة و32 وفاة بفيروس كورونا.

وجاءت الإصابات والشفاء والفحوصات على النحو التالي :

• سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (2332) في محافظة العاصمة عمّان.

– (280) في محافظة الزرقاء.

– (418) في محافظة إربد، منها (124) في الرمثا.

– (166) في محافظة الطفيلة.

– (132) في محافظة البلقاء.

– (118) في محافظة معان، منها (41) في البترا.

– (101) في محافظة عجلون.

– (89) في محافظة العقبة.

– (73) في محافظة الكرك.

– (84) في محافظة مأدبا.

– (69) في محافظة المفرق.

– (59) في محافظة جرش.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (69,306) حالة.

– سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (772) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (224) حالة، فيما غادرت (92) حالة المستشفيات بعد شفائها.

– يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,346) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

– تمّ إجراء (28958) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,837,854) فحصاً.