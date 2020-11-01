الموقف الوبائي في الأردن : تسجيل 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3259 إصابة

المستقلة / – سجلت في الأردن 37 وفاة و3259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 75866 إصابة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأحد.

ووصل عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء إلى 866 وفاة بعد تسجيل 37 وفاة جديدة، وفق الموجز.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 2199 في عمّان، و264 في الزرقاء، و197 في إربد منها 3 في لواء الرمثا، و118 في معان منها 21 في البترا.

إضافة إلى 88 إصابة في العقبة، و86 في عجلون و85 في مأدبا و71 في البلقاء، و66 في الكرك، و42 في المفرق و35 في الطفيلة و8 في جرش.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1553 حالة، منهم 279 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

وتمّ إجراء 19588 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1879955 فحصاً، وفق الموجز.