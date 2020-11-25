“الموصل”.. فيلم عالمي باللهجة العراقية على نتفليكس

المستقلة /- ينطلق غدا الخميس على منصة “نتفليكس” الأمريكية للبث الرقمي عرض فيلم “موصل” وهو أول فيلم حركة هوليودي ناطق بالعربية وباللهجة العراقية ومن بطولة شخصيات عراقية حقيقية.

الفيلم أخرجه الأمريكي ماثيو كارناهان ومن إنتاج الأخوان أنتوني وجو روسو، منتجا فيلم “المنتقمون.. انتهت اللعبة”، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، وهو أول فيلم صوّر بالكامل باللغة العربية، وباللهجة العراقية تحديدا.

وتتمحور قصة الفيلم حول وحدة خاصة في القوات العراقية حاربت تنظيم الدولة الإسلامية بين 2016 و2017 لاستعادة مدينة الموصل الواقعة شمالي العراق.

وكشف المخرج كارناهان عن اشتراطه تصوير الفيلم بالعربية للموافقة على إخراجه، وقد فوجئ بالموافقة السريعة من قبل الشقيقين روسو.

وبعد 4 أشهر من استعادة الموصل من تنظيم الدولة في كانون الأول 2017، بدأ التصوير سرا في المغرب لأسباب أمنية مع طاقم مؤلف بالكامل تقريبا من عراقيين.