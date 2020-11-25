“الموصل”.. فيلم عالمي باللهجة العراقية على نتفليكس

MOSUL (L to R) Suhail Dabbach as “Major Jaseem” and Adam Bessa as “Kawa." Cr. JOSE HARO/NETFLIX © 2020.
تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- ينطلق غدا الخميس على منصة “نتفليكس” الأمريكية للبث الرقمي عرض فيلم “موصل” وهو أول فيلم حركة هوليودي ناطق بالعربية وباللهجة العراقية ومن بطولة شخصيات عراقية حقيقية.

الفيلم أخرجه الأمريكي ماثيو كارناهان ومن إنتاج الأخوان أنتوني وجو روسو، منتجا فيلم “المنتقمون.. انتهت اللعبة”، وشارك في تنفيذه المخرج العراقي محمد الدراجي وآخرون، وهو أول فيلم صوّر بالكامل باللغة العربية، وباللهجة العراقية تحديدا.

وتتمحور قصة الفيلم حول وحدة خاصة في القوات العراقية حاربت تنظيم الدولة الإسلامية بين 2016 و2017 لاستعادة مدينة الموصل الواقعة شمالي العراق.

وكشف المخرج كارناهان عن اشتراطه تصوير الفيلم بالعربية للموافقة على إخراجه، وقد فوجئ بالموافقة السريعة من قبل الشقيقين روسو.

وبعد 4 أشهر من استعادة الموصل من تنظيم الدولة في كانون الأول 2017، بدأ التصوير سرا في المغرب لأسباب أمنية مع طاقم مؤلف بالكامل تقريبا من عراقيين.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

برهم صالح يشارك في اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة

رياضية

ليفربول ضد أتالانتا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اخبار العراق

وزير العمل يعلن عن موعد الوجبة الجديدة لقروض العاطلين عن العمل

اخبار العراق

الامارات تمنع اصدار التاشيرات للعراقيين بدون اسباب

اخبار العراق

تعرف على رواتب حكومة “عادل عبدالمهدي ” المستقيلة

اقتصادية

خبير في الشأن النفطي : ارتفاع اسعار النفط الى 60 دولار في العام 2021

اخبار العراق

القبض على تاجر مخدرات في احدى احياء بغداد