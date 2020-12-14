الموسوي تتهم مستشاري الكاظمي بفرض لقاح لا يتناسب مع ظروف العراق

المستقلة /- اتهمت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي، تكبيد العراق خسائر مادية من خلال لقاح فيروس كورونا من شركات أمريكية معينة لايتلائم مع الاجواء العراقية.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إن “هناك تدخلات وفرض اجندات معينة من بعض المستشارين في مكتب رئيس الوزراء على استيراد لقاح فيروس كورونا من شركات أمريكية لايتلائم مع ظروف الخزن في العراق”.

وأضافت أن “اللقاح الذي يحاول البعض أستيراده من شركات أمريكية يحتاج إلى درجة تخرين إلى 70 مئوية تحت الصفر وهذه الأجواء غير متوفرة في العراق”.

وأوضحت الموسوي، أن “بعض مستشاري رئيس الوزراء يحاولون تعريض العراق إلى خسائر مادية ومعنوية بسبب لقاح لايتلائم مع ظروف وأجواء العراق الحالية”.

وكانت اتهمت الموسوي اتهمت تصريح صحفي سابق، هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على وزارة الصحة للتعاقد مع شركات غير رصينة لاستيراد لقاح فيروس كورونا.